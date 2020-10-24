Максим Деменко: «Тяжелый еврокубковый график повлияет на распределение мест в РПЛ»

Бывший футболист «Краснодара» и «Спартака»? Максим Деменко в интервью «Известиям» отметил, что еврокубки скажутся на распределении мест в чемпионате России.

— Из-за пандемии COVID-19 групповые стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы начались позже обычного. Поэтому календарь более плотный, и с этой недели до зимнего перерыва нашим «Зениту», «Локомотиву», «Краснодару» и ЦСКА почти всё время придется играть по два матча в неделю. «Спартак», которому не надо отвлекаться на еврокубки, может этим воспользоваться, и к концу декабря так оторваться от конкурентов, что не оставит им шансов на чемпионство весной. Согласны?

— Запросто так может быть. Мы можем вспомнить, как тот же «Краснодар» в сентябре играл квалификацию Лиги чемпионов против ПАОКа. И после победы в первом матче (2:1) приехал в РПЛ на выезд к «Сочи», где выглядел тяжеловато. И в итоге не смог победить (1:1), хотя почти тайм играл в большинстве после удаления у сочинцев. А после ответного матча в Греции (2:1) и выхода в групповой этап был выезд в Москву к «Динамо» — и тоже поражение, причем без особых шансов на успех (0:2). И сейчас у «Краснодара», как и у «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА будет тяжелый график. А если, не дай Бог, в каком-то из коллективов случится заражение, и кто-то выпадет, то всё совсем запутается. Но и без этого график тяжелый, и он повлияет на распределение команд в таблице к зимнему перерыву. Надеюсь, тому же «Краснодару» получится минимизировать потери очков. Думаю, в команде уже увидели, насколько тяжело совмещать РПЛ с Лигой чемпионов, и сделали определенные выводы по части подготовки и восстановления, а также спланируют необходимую ротацию состава. Что-то сейчас руководство и главный тренер придумают.