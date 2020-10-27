Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Полузащитник «Ренна» дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение после игры с «Краснодаром»

19:49
Стивен Н’Зонзи. Фото AFP
Стивен Н’Зонзи. Фото AFP
Теги:

Полузащитник «Ренна» Стивен Н’Зонзи дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром», сообщает Foot Mercato.

Игра состоялась во Франции 20 октября и завершилась вничью — 2:2. Что именно сделал француз, не уточняется.

Теперь Н’Зонзи не сможет сыграть против своего бывшего клуба — «Севильи» — во 2-м туре группового этапа ЛЧ.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир