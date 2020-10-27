Полузащитник «Ренна» дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение после игры с «Краснодаром»

Полузащитник «Ренна» Стивен Н’Зонзи дисквалифицирован на один матч за неспортивное поведение после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром», сообщает Foot Mercato.

Игра состоялась во Франции 20 октября и завершилась вничью — 2:2. Что именно сделал француз, не уточняется.

Теперь Н’Зонзи не сможет сыграть против своего бывшего клуба — «Севильи» — во 2-м туре группового этапа ЛЧ.