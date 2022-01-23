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«Сент-Этьен» хочет арендовать нападающего «Лацио». Ранее игроком интересовался ЦСКА

Французский «Сент-Этьен» хочет взять в аренду нападающего итальянского «Лацио»
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Лацио» Ведат Мурики может продолжить карьеру во Франции. «Сент-Этьен» хочет взять игрока в аренду, сообщает L'Equipe.

Ранее появилась информация, что ЦСКА предложил римскому клубу около 2,5 миллиона евро за полугодичную аренду 27-летнего форварда с обязательством выкупа за 8 миллионов.

Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2025-го. В нынешнем сезоне Мурики сыграл 11 матчей в серии А и отметился одной голевой передачей.

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19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
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Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

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1.49

П2

14%

2.75
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Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
ФК Лацио
ФК Сент-Этьен
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
7
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
8
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
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 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
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 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
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22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
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22.01 22:45
Лацио – Аталанта
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