«Сент-Этьен» хочет арендовать нападающего «Лацио». Ранее игроком интересовался ЦСКА

Нападающий «Лацио» Ведат Мурики может продолжить карьеру во Франции. «Сент-Этьен» хочет взять игрока в аренду, сообщает L'Equipe.

Ранее появилась информация, что ЦСКА предложил римскому клубу около 2,5 миллиона евро за полугодичную аренду 27-летнего форварда с обязательством выкупа за 8 миллионов.

Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2025-го. В нынешнем сезоне Мурики сыграл 11 матчей в серии А и отметился одной голевой передачей.