«Сент-Этьен» хочет арендовать нападающего «Лацио». Ранее игроком интересовался ЦСКА
Французский «Сент-Этьен» хочет взять в аренду нападающего итальянского «Лацио»
Нападающий «Лацио» Ведат Мурики может продолжить карьеру во Франции. «Сент-Этьен» хочет взять игрока в аренду, сообщает L'Equipe.
Ранее появилась информация, что ЦСКА предложил римскому клубу около 2,5 миллиона евро за полугодичную аренду 27-летнего форварда с обязательством выкупа за 8 миллионов.
Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2025-го. В нынешнем сезоне Мурики сыграл 11 матчей в серии А и отметился одной голевой передачей.
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|
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|14
|4
|4
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|46
|
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|5
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|
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|
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|
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|Болонья
|22
|8
|3
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|27
|
14
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
15
|Специя
|22
|6
|4
|12
|23-42
|22
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
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|Салернитана
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38 тур
|21.01
|22:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.01
|17:00
|
Дженоа – Удинезе
|0 : 0
|22.01
|20:00
|
Интер – Венеция
|2 : 1
|22.01
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 0
|23.01
|14:30
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|23.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|23.01
|17:00
|
Специя – Сампдория
|- : -
|23.01
|17:00
|
Торино – Сассуоло
|- : -
|23.01
|20:00
|
Эмполи – Рома
|- : -
|23.01
|22:45
|
Милан – Ювентус
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Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
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Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
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Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7
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