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Сегодня, 13:10

Серия А: «Лацио» — «Аталанта», «Милан» — «Ювентус» и другие матчи 23-го тура

Расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Италии
Алексей Миранчук.
Фото Getty Images
23-й тур чемпионата Италии по футболу.
Италия. Серия А. 23-й тур
21 янв, 22:45. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Болонья
Италия. Серия А. 23-й тур
22 янв, 17:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Удинезе
Италия. Серия А. 23-й тур
22 янв, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Венеция
Италия. Серия А. 23-й тур
22 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Аталанта
Италия. Серия А. 23-й тур
23 янв, 14:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
Фиорентина
Италия. Серия А. 23-й тур
23 янв, 17:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Салернитана
Италия. Серия А. 23-й тур
23 янв, 17:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Сампдория
Италия. Серия А. 23-й тур
23 янв, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Сассуоло
Италия. Серия А. 23-й тур
23 янв, 20:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Рома
Италия. Серия А. 23-й тур
23 янв, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ювентус

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 21 8 3 10 28-35 27
14
 Удинезе 21 5 8 8 31-36 23
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 19 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 19 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 14 1 7
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