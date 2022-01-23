Гасперини заблокировал трансфер Миранчука из «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не захотел отпускать полузащитника Алексея Миранчука из команды. Он наложил вето на трансфер 26-летнего россиянина зимой, пишет инсайдер Николо Скира.

Главный тренер потребовал сохранить футболиста, так как специалист недоволен игрой другого полузащитника команды — Йосипа Иличича.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.