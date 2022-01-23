Гасперини заблокировал трансфер Миранчука из «Аталанты»
Главный тренер «Аталанты» запретил продавать полузащитника Алексея Миранчука зимой
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не захотел отпускать полузащитника Алексея Миранчука из команды. Он наложил вето на трансфер 26-летнего россиянина зимой, пишет инсайдер Николо Скира.
Главный тренер потребовал сохранить футболиста, так как специалист недоволен игрой другого полузащитника команды — Йосипа Иличича.
В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 15 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|
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|1
|53-17
|53
|
2
|Милан
|22
|15
|3
|4
|47-25
|48
|
3
|Наполи
|22
|14
|4
|4
|39-15
|46
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
|Ювентус
|22
|12
|5
|5
|34-21
|41
|
6
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|23
|10
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|46-39
|36
|
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|Фиорентина
|21
|11
|2
|8
|40-29
|35
|
8
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|22
|11
|2
|9
|36-28
|35
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
10
|Торино
|21
|9
|4
|8
|29-20
|31
|
11
|Эмполи
|22
|8
|5
|9
|35-43
|29
|
12
|Сассуоло
|22
|7
|7
|8
|38-37
|28
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
15
|Специя
|22
|6
|4
|12
|23-42
|22
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
20
|Салернитана
|21
|3
|2
|16
|13-49
|10
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38 тур
|21.01
|22:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.01
|17:00
|
Дженоа – Удинезе
|0 : 0
|22.01
|20:00
|
Интер – Венеция
|2 : 1
|22.01
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 0
|23.01
|14:30
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|23.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|23.01
|17:00
|
Специя – Сампдория
|- : -
|23.01
|17:00
|
Торино – Сассуоло
|- : -
|23.01
|20:00
|
Эмполи – Рома
|- : -
|23.01
|22:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7
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