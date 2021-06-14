Роналду загадочно ответил на вопрос о будущем в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не дал прямого ответа на вопрос, планирует ли он остаться в туринском клубе.

«Я играю на высочайшем уровне на протяжении 18 лет. Меня все эти разговоры не беспокоят. Что бы ни случилось, это будет к лучшему.

Останусь или уйду? Это уже не имеет значения. То, то ждет меня впереди, гораздо интереснее. Все мои мысли сейчас связаны с чемпионатом Европы», — цитирует Роналду Marca.

Сборной Португалии проведет первый матч на чемпионате Европы 15 июня. Команде предстоит встреча с венграми. Также в группе с португальцами выступают Франция и Германия.

В мае сообщалось о том, что Роналду может покинуть «Ювентус» в том случае, если клуб не пробьется в Лигу чемпионов. В качестве вариантов продолжения карьеры португальца назывались «Манчестер Юнайтед», «Реал», «ПСЖ» и даже «Спортинг». Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.