Голкипер Сиригу покинет «Торино» этим летом

Голкипер «Торино» Сальваторе Сиригу, вероятнее всего, покинет туринский клуб этим летом. Вратарь принял решение сменить команду после завершения Евро-2020, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

На игрока претендуют «Ювентус», «Кальяри», «Дженоа» и «Наполи».

Нужно отметить и тот факт, что действующего соглашение 34-летнего голкипера с его нынешним клубом истекает в следующем году, и «Торино» может рассмотреть вариант с продажей футболиста этим летом.

В завершившемся чемпионате Италии Сиригу провел 32 матча и пропустил 62 гола. С 2011 по 2017 год голкипер выступал за «ПСЖ», с которым стал четырехкратным чемпионом Франции. Также Сиригу играл за испанские «Осасуну», «Севилью» и итальянские «Палермо», «Анкону» и «Кремонезе».