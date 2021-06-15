Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» готов заплатить за игрока «Тулузы» 8 миллионов евро

07:33
Теги:

«Милан» продолжает интересоваться вингером «Тулузы» Амином Адли, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, французский клуб просит за трансфер игрока от 10 до 12 миллионов евро. «Милан» готов предложить лишь 8 миллионов евро. Клуб хочет завершить сделку этим летом. Контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2022 года.

21-летний француз — выступает в «Тулузе» с начала карьеры. В прошлом сезоне футболист участвовал в 34 матчах, забив 8 голов и сделав 7 результативных передач. «Тулуза» не смогла вернуться в лигу 1. «Милан» занял 2-е место в турнирной таблице серии А.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
На Украине решили обложить жителей Крыма налогами
«Имитация судебного процесса» — Жорин объяснил обжалование штрафа Моргенштерна
Жестокое избиение мужчины на лавочке в Петербурге попало на видео

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд