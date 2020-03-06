Президент «Торино» не согласен с высказыванием Аньелли об «Аталанте»

Президент «Торино» Урбано Кайро прокомментировал высказывания своего коллеги из «Ювентуса» Андреа Аньелли. Ранее президент «Юве» выразил сомнение в том, что «Аталанта» заслужила участие в Лиге чемпионов после одного удачного сезона в чемпионате Италии.

— Спорт — это соревнование, и в нем должно быть место для всех, — цитирует Кайро La Gazzetta dello Sport. — Если большой клуб много вложил, но не может достичь желаемых результатов, значит, он сделал что-то не так. Если мы оставляем соревнования только для некоторых клубов, мы исключаем саму сущность спорта.

В прошлом сезоне «Аталанта» заняла четвертое место в чемпионате Италии. В текущей кампании она дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов, где выиграла первый матч у «Валенсии» со счетом 4:1.