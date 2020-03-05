Президент «Ювентуса» сомневается, что «Аталанта» заслуживает места в Лиге чемпионов

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли выразил сомнение, что «Аталанта» заслужила право играть в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в серии А. В нынешней кампании он пробилась в 1/8 финала ЛЧ.

— Я очень уважаю все, что делает «Аталанта», но у них нет истории выступлений в Европе, и благодаря только одному отличному сезону они получают право выступать в главном европейском клубном турнире, — цитирует президента Football Italia. -Правильно это или нет? Я думаю о «Роме», которая за последнее время внесла большой вклад в рейтинг Италии. У них был один плохой сезон, и они вне Лиги чемпионов со всеми вытекающими финансовыми потерями. Мы также должны защищать инвестиции и расходы. Будет ли «Аталанта» в таком случае иметь меньше шансов играть на топ-уровне? У меня нет ответа на этот вопрос, я только говорю о том, что запустить прозрачный процесс принятия такого решения. Есть команды, которые получают право играть в еврокубках, выигрывая чемпионата или Кубок, а есть те, кто получает это благодаря рейтингу страны. Вопрос в том, как сбалансировать вклад в рейтинг страны в Европе и успешное выступление в одном сезоне.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» обыграла «Валенсию» со счетом 4:1. Ответная игра состоится в Испании 10 марта.