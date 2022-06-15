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Полузащитник «Фиорентины» Данкан может перейти в «Монцу»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Фиорентины» Альфред Данкан может покинуть клуб этим летом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Монца» начала переговоры по трансферу 29-летнего ганца.

В сезоне-2021/22 Данкан забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 37 матчах за «Фиорентину». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 8,5 миллиона евро.

По итогам сезона-2021/22 «Монца» впервые в истории вышла в серию А. Владельцем клуба является компания Fininvest, которая принадлежит Сильвио Берлускони.

Футболисты &laquo;Монцы&raquo;. Берлускони строит новый суперклуб: «Монца» впервые в серии А, цель — победа в Лиге чемпионов

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Доменико Берарди

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Хакан Чалханоглу

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Николо Барелла

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Адама Сумаоро

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Итан Ампаду

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