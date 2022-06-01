Берлускони строит новый суперклуб: «Монца» впервые в серии А, цель — победа в Лиге чемпионов

У футболистов под запретом бороды, серьги и татуировки.

Первый выход в элиту

По итальянским соцсетям в последние дни гуляет отрывок из малоизвестного фильма 1979 года «Детективное агентство Риккардо Финци». В одном из эпизодов герой актера Ренато Поццетто говорит: «Я из Монцы, мы никогда не выйдем в серию А».

Эта цитата — местный мем. Болельщики «Монцы» даже упоминают ее в одной из песен, где есть и такие строки: «Мы никогда не выйдем в серию А, но я не сдаюсь, таков мой менталитет. И ты тоже следуй за командой из своего города».

В мае 2022 года «проклятие Риккардо Финци» было снято, а тифози «Монцы» теперь придется переделывать кричалку. Впервые за 110-летнюю историю команда из пригорода Милана вышла в высшую лигу Италии.

«Милан» брал меня в аренду на 31 год! »

Нет сомнений, что и сейчас «Монца» болталась бы в низших дивизионах, если бы в 2018 году ее, игравшую еще в серии С, не купил бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони, а точнее его компания Fininvest. Он пришел в клуб вместе с многолетним партнером, другим творцом великой красно-черной команды Адриано Галлиани. La Gazzetta dello Sport тогда сообщала, что сумма сделки составила около 3 миллионов евро — смехотворные деньги для экс-главы правительства Италии.

Как и в «Милане», деньги в основном давал (и дает) Берлускони, а на Галлиани — оперативное управление. Вообще выбор пал на «Монцу», потому что вилла Берлускони находится в трех километрах от стадиона «Бриантео». Но еще одна важная причина — место рождения Галлиани. Он появился на свет именно в этом городе, а на одной из пресс-конференций произнес восхитительные слова: «Меня как-то спросили, как меня может будоражить работа в серии С, когда за моей спиной крупнейшие матчи в Европе. Отвечаю: «Монца» — это моя первая и последняя страсть. Просто «Милан» брал меня в аренду на 31 год!»

Кристиан Гюткьер. Фото Global Look Press

Никаких бород и татуировок

Уже через месяц после прихода новых владельцев «Монца» обрела нового главного тренера — им стал бывший полузащитник «Милана» Кристиан Брокки. А еще через пару месяцев значительно преобразился состав: в январе 2019 года команду покинули 14 футболистов, а им на замену пришли 16! Траты на покупки не поражали воображение: всего лишь 2,15 миллиона евро. Но, во-первых, для клуба серии С это внушительная сумма. Во-вторых, впечатлял масштаб — Галлиани осуществил 30 сделок за зимнее окно!

Берлускони сразу начал устанавливать свои правила. Он запретил игрокам носить бороды, серьги, делать татуировки, а также нанял парикмахера — патрон не хотел видеть вычурные прически. «Если у игроков будут просить автографы, то они должны писать свои имена и фамилии, а не расписываться закорючками, — отмечал Берлускони. — Кроме того, футболисты должны быть всегда одеты солидно и модно, а также общаться с арбитрами по-джентльменски. Я хочу сделать образцовую команду, за которую будут играть только итальянцы — молодые, без бород, тату и серег. Это будет ответ командам серии А, в которых на поле выходят по 11 иностранцев с непроизносимыми именами».

В первый сезон «Монце» не удалось выйти в серию В, зато в следующем она разнесла всех в своей группе. Пандемийный сезон-2019/20 был прекращен досрочно, а «Монца» на момент фактического окончания турнира опережала ближайшего преследователя на 16 очков.

Приглашение Златана и Кака

В серии В Берлускони и Галлиани уже было легче строить команду. Хотя еще в третьем дивизионе «Монца» пыталась пригласить к себе Златана Ибрагимовича и Кака. Галлиани признавался, что общался на тему шведа с Мино Райолой, а Берлускони упоминал о бразильце.

Но проект экс-боссов «Милана» не остался без бывших звезд красно-черных: в 2020 году «Монцу» пополнили Кевин-Принс Боатенг и Марио Балотелли. Причем темнокожий итальянец ради этого трансфера забыл про серьги, прически и новые тату, сел на жесткую диету и, как итог, забил за новую команду первым касанием.

Футболисты «Монцы». Фото Global Look Press

Прорыв через плей-офф

Но, конечно, «Монца» приобретала не только интересных с медийной точки зрения игроков. По ходу сезона-2020/21 клуб потратил 20 миллионов евро на покупки и при этом никого не продавал. «Монца» делала ставку на относительно молодых футболистов с опытом игры в серии А и уже в 2021-м чуть не вышла в элиту — заняла третье место, но уступила в плей-офф «Читтаделле».

В минувшем сезоне все сошлось. Хотя от «Монцы» ждали прямого выхода в элиту после новых вливаний и смены тренера: год назад команду возглавил еще один бывший футболист «Милана» Джованни Строппа. Большую часть сезона команда шла пятой, а в конце весны упустила шанс зацепиться за прямую путевку. Пришлось продираться через плей-офф: в полуфинале была повержена «Брешиа», в финале — «Пиза».

В Италии отмечают символичность того, что историческая путевка добыта в Пизе. С победы в этом городе в первом туре серии А-1987/88 началось триумфальное шествие «Милана» великого Арриго Сакки. Берлускони к тому времени владел клубом уже полтора года, но именно в сезоне-1987/88 он впервые стал чемпионом Италии.

Сильвио Берлускони. Фото Global Look Press

Скорая встреча с «Миланом»

В сентябре Берлускони исполнится 86 лет, а Галлиани в июле — 78. В таком возрасте многие футбольные функционеры уже находятся на пенсии, но эти два титана уверенно смотрят в будущее.

В 2020-м Галлиани говорил: «Милан» против «Монцы» в серии А? Я мечтаю об этом через пару лет. Все мы в юности мечтали о Бриджит Бардо, но разве это запрещено?» Мечта Галлиани точно сбудется: его родная «Монца» в следующем сезоне обязательно сыграет с «Миланом», подарившим ему десятки трофеев.

Но это не предел. Мечты Берлускони еще шире. На днях владелец «Монцы» сказал: «Я привык побеждать, так что теперь, когда мы в серии А, нам нужно выиграть скудетто, попасть в Лигу чемпионов и выиграть ее!»

Амбициозно, но пример «Монцы» доказывает, что серьезные вложения и умное управление могут даже маленькую команду привести к мечте. По оценкам La Repubblica, Берлускони за четыре неполных года потратил на «Монцу» 71 миллион евро. Конечно, для успеха в Лиге чемпионов и даже в серии А необходимо гораздо больше. И, судя по всему, глава клуба к этому готов.