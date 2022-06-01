Берлускони строит новый суперклуб: «Монца» впервые в серии А, цель — победа в Лиге чемпионов
Первый выход в элиту
По итальянским соцсетям в последние дни гуляет отрывок из малоизвестного фильма 1979 года «Детективное агентство Риккардо Финци». В одном из эпизодов герой актера Ренато Поццетто говорит: «Я из Монцы, мы никогда не выйдем в серию А».
Эта цитата — местный мем. Болельщики «Монцы» даже упоминают ее в одной из песен, где есть и такие строки: «Мы никогда не выйдем в серию А, но я не сдаюсь, таков мой менталитет. И ты тоже следуй за командой из своего города».
В мае 2022 года «проклятие Риккардо Финци» было снято, а тифози «Монцы» теперь придется переделывать кричалку. Впервые за 110-летнюю историю команда из пригорода Милана вышла в высшую лигу Италии.
«Милан» брал меня в аренду на 31 год!»
Нет сомнений, что и сейчас «Монца» болталась бы в низших дивизионах, если бы в 2018 году ее, игравшую еще в серии С, не купил бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони, а точнее его компания Fininvest. Он пришел в клуб вместе с многолетним партнером, другим творцом великой красно-черной команды Адриано Галлиани. La Gazzetta dello Sport тогда сообщала, что сумма сделки составила около 3 миллионов евро — смехотворные деньги для экс-главы правительства Италии.
Как и в «Милане», деньги в основном давал (и дает) Берлускони, а на Галлиани — оперативное управление. Вообще выбор пал на «Монцу», потому что вилла Берлускони находится в трех километрах от стадиона «Бриантео». Но еще одна важная причина — место рождения Галлиани. Он появился на свет именно в этом городе, а на одной из пресс-конференций произнес восхитительные слова: «Меня как-то спросили, как меня может будоражить работа в серии С, когда за моей спиной крупнейшие матчи в Европе. Отвечаю: «Монца» — это моя первая и последняя страсть. Просто «Милан» брал меня в аренду на 31 год!»
Никаких бород и татуировок
Уже через месяц после прихода новых владельцев «Монца» обрела нового главного тренера — им стал бывший полузащитник «Милана» Кристиан Брокки. А еще через пару месяцев значительно преобразился состав: в январе 2019 года команду покинули 14 футболистов, а им на замену пришли 16! Траты на покупки не поражали воображение: всего лишь 2,15 миллиона евро. Но, во-первых, для клуба серии С это внушительная сумма. Во-вторых, впечатлял масштаб — Галлиани осуществил 30 сделок за зимнее окно!
Берлускони сразу начал устанавливать свои правила. Он запретил игрокам носить бороды, серьги, делать татуировки, а также нанял парикмахера — патрон не хотел видеть вычурные прически. «Если у игроков будут просить автографы, то они должны писать свои имена и фамилии, а не расписываться закорючками, — отмечал Берлускони. — Кроме того, футболисты должны быть всегда одеты солидно и модно, а также общаться с арбитрами по-джентльменски. Я хочу сделать образцовую команду, за которую будут играть только итальянцы — молодые, без бород, тату и серег. Это будет ответ командам серии А, в которых на поле выходят по 11 иностранцев с непроизносимыми именами».
В первый сезон «Монце» не удалось выйти в серию В, зато в следующем она разнесла всех в своей группе. Пандемийный сезон-2019/20 был прекращен досрочно, а «Монца» на момент фактического окончания турнира опережала ближайшего преследователя на 16 очков.
Приглашение Златана и Кака
В серии В Берлускони и Галлиани уже было легче строить команду. Хотя еще в третьем дивизионе «Монца» пыталась пригласить к себе Златана Ибрагимовича и Кака. Галлиани признавался, что общался на тему шведа с Мино Райолой, а Берлускони упоминал о бразильце.
Но проект экс-боссов «Милана» не остался без бывших звезд красно-черных: в 2020 году «Монцу» пополнили Кевин-Принс Боатенг и Марио Балотелли. Причем темнокожий итальянец ради этого трансфера забыл про серьги, прически и новые тату, сел на жесткую диету и, как итог, забил за новую команду первым касанием.
Прорыв через плей-офф
Но, конечно, «Монца» приобретала не только интересных с медийной точки зрения игроков. По ходу сезона-2020/21 клуб потратил 20 миллионов евро на покупки и при этом никого не продавал. «Монца» делала ставку на относительно молодых футболистов с опытом игры в серии А и уже в 2021-м чуть не вышла в элиту — заняла третье место, но уступила в плей-офф «Читтаделле».
В минувшем сезоне все сошлось. Хотя от «Монцы» ждали прямого выхода в элиту после новых вливаний и смены тренера: год назад команду возглавил еще один бывший футболист «Милана» Джованни Строппа. Большую часть сезона команда шла пятой, а в конце весны упустила шанс зацепиться за прямую путевку. Пришлось продираться через плей-офф: в полуфинале была повержена «Брешиа», в финале — «Пиза».
В Италии отмечают символичность того, что историческая путевка добыта в Пизе. С победы в этом городе в первом туре серии А-1987/88 началось триумфальное шествие «Милана» великого Арриго Сакки. Берлускони к тому времени владел клубом уже полтора года, но именно в сезоне-1987/88 он впервые стал чемпионом Италии.
Скорая встреча с «Миланом»
В сентябре Берлускони исполнится 86 лет, а Галлиани в июле — 78. В таком возрасте многие футбольные функционеры уже находятся на пенсии, но эти два титана уверенно смотрят в будущее.
В 2020-м Галлиани говорил: «Милан» против «Монцы» в серии А? Я мечтаю об этом через пару лет. Все мы в юности мечтали о Бриджит Бардо, но разве это запрещено?» Мечта Галлиани точно сбудется: его родная «Монца» в следующем сезоне обязательно сыграет с «Миланом», подарившим ему десятки трофеев.
Но это не предел. Мечты Берлускони еще шире. На днях владелец «Монцы» сказал: «Я привык побеждать, так что теперь, когда мы в серии А, нам нужно выиграть скудетто, попасть в Лигу чемпионов и выиграть ее!»
Амбициозно, но пример «Монцы» доказывает, что серьезные вложения и умное управление могут даже маленькую команду привести к мечте. По оценкам La Repubblica, Берлускони за четыре неполных года потратил на «Монцу» 71 миллион евро. Конечно, для успеха в Лиге чемпионов и даже в серии А необходимо гораздо больше. И, судя по всему, глава клуба к этому готов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69-31
|86
|
2
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84-32
|84
|
3
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74-31
|79
|
4
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57-37
|70
|
5
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77-58
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59-43
|63
|
7
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59-51
|62
|
8
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65-48
|59
|
9
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65-59
|53
|
10
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46-41
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64-66
|50
|
12
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61-58
|47
|
13
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44-55
|46
|
14
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50-70
|41
|
15
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46-63
|36
|
16
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41-71
|36
|
17
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33-78
|31
|
18
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34-68
|30
|
19
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27-60
|28
|
20
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34-69
|27
|20.05
|21:45
|
Торино – Рома
|0 : 3
|21.05
|18:15
|
Дженоа – Болонья
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Аталанта – Эмполи
|0 : 1
|21.05
|21:45
|
Лацио – Верона
|3 : 3
|21.05
|21:45
|
Фиорентина – Ювентус
|2 : 0
|22.05
|13:30
|
Специя – Наполи
|0 : 3
|22.05
|19:00
|
Интер – Сампдория
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Сассуоло – Милан
|0 : 3
|22.05
|22:00
|
Венеция – Кальяри
|0 : 0
|22.05
|22:00
|
Салернитана – Удинезе
|0 : 4
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|10
|
|
Николо Барелла
Интер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|29
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|28
|1
|10