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Сегодня, 07:59

Форвард «Наполи» Осимхен отреагировал на интерес к нему со стороны «Арсенала»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба этим летом.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Арсенал».

«Я знаю, что многие испанские и английские клубы мной интересуются, но не думаю, что сейчас правильное время, чтобы обсуждать это, поскольку я в сборной. Я всегда выхожу на поле и делаю все, что в моих силах — неважно, в клубе я или в сборной.
Пока ничего не могу сказать о своем будущем. Сейчас я просто хочу отдохнуть с семьей и перезарядить батарейки, а потом мы позаботимся обо всем остальном», — приводит CalcioMercato слова Осимхена.

В сезоне-2021/22 Осимхен забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач в 32 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего нигерийца в 65 миллионов евро.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/napoli-osimhen-so-che-mi-vogliono-in-inghilterra-e-spagna-non-co-12428
Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
Результаты / календарь
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38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
Все результаты / календарь
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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