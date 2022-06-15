Форвард «Наполи» Осимхен отреагировал на интерес к нему со стороны «Арсенала»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен отреагировал на слухи о своем возможном уходе из клуба этим летом.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендует «Арсенал».

«Я знаю, что многие испанские и английские клубы мной интересуются, но не думаю, что сейчас правильное время, чтобы обсуждать это, поскольку я в сборной. Я всегда выхожу на поле и делаю все, что в моих силах — неважно, в клубе я или в сборной.

Пока ничего не могу сказать о своем будущем. Сейчас я просто хочу отдохнуть с семьей и перезарядить батарейки, а потом мы позаботимся обо всем остальном», — приводит CalcioMercato слова Осимхена.

В сезоне-2021/22 Осимхен забил 18 мячей и сделал 6 голевых передач в 32 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего нигерийца в 65 миллионов евро.