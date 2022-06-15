«Дженоа» презентовал новый логотип клуба

«Дженоа» на официальном сайте представил обновленный логотип клуба. Эмблема похожа на предыдущую, но выполнена в минималистичном стиле и с измененным изображением грифона на щите.

По итогам сезона-2021/22 «Дженоа» занял предпоследнее место в серии А и вылетел во второй дивизион Италии.