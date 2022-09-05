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5 сентября, 19:30

Нападающий Леау хочет получить пятикратное увеличение зарплаты по новому контракту с «Миланом»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» готов предложить новый контракт нападающему Рафаэлю Леау, сообщает Calciomercato.

Однако 23-летний португалец ждет серьезной прибавки к зарплате. По действующему контракту он получает 1,5 миллиона евро в год, а по новому хочет получать 7,5 миллиона.

В минувшем сезоне Леау сыграл 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и 12 результативных передач.

В нынешнем сезоне серии А форвард забил 3 гола и сделал 2 голевых передачи в 5 матчах. Его нынешний контракт рассчитан до 2024 года.

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 Торино 5 3 1 1 6-5 10
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 Рома 5 3 1 1 6-5 10
7
 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
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 2 : 1
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 4 : 0
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 5
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Жерар Деулофеу

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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