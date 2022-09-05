Агент Кварцхелии рассказал, что полузащитник мог оказаться в «Ювентусе»

Агент Дженнаро Ди Нардо, который принимал участие в переходе полузащитника Хвичи Кварцхелии в «Наполи», рассказал, что грузинский вингер мог оказаться в «Ювентусе».

«На игрока обратил внимание еще бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи. Переговоры находились в продвинутой стадии. Но выбор «Наполи» был более оправдан с точки зрения карьеры молодого игрока», — приводит слова агента Corriere dello Sport со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

21-летний Хвица Кварацхелия забил четыре мяча в пяти сыгранных турах чемпионата Италии — грузин занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

Кварацхелия стал игроком «Наполи» этим летом. Ранее он выступал за казанский «Рубин».