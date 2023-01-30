Наингголан подписал контракт со СПАЛом до конца сезона

Бывший полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан подписал контракт со СПАЛом, сообщает сайт клуба.

34-летний бельгице заключил соглашение до конца сезона с опцией продления контракта еще на год. Его зарплата по договору составляет 400 тысяч евро.

Напомним, что главным тренером СПАЛа является бывший капитан «Ромы» Даниеле Де Росси.

В текущем сезоне Наингголан провел 18 матчей за бельгийский «Антверпен», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.