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Сегодня, 14:05

Серия А, 20-й тур: «Рома» приедет в гости к «Наполи», «Милан» — «Сассуоло»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Виктор Осимхен.
Фото Reuters

Матчи 20-го тура чемпионата Италии по футболу. «Рома» в гостях сыграет с «Наполи» и другие встречи.

«СЭ» ведет онлайн-трансляции матчей серии А на своем сайте. Видеотрансляции игр доступны на сайте matchtv.ru

Италия. Серия А. 20-й тур
27 янв, 20:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
Специя
Италия. Серия А. 20-й тур
27 янв, 22:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Салернитана
Италия. Серия А. 20-й тур
28 янв, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Торино
Италия. Серия А. 20-й тур
28 янв, 20:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Интер
Италия. Серия А. 20-й тур
28 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Сампдория
Италия. Серия А. 20-й тур
29 янв, 14:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Сассуоло
Италия. Серия А. 20-й тур
29 янв, 17:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Монца
Италия. Серия А. 20-й тур
29 янв, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Фиорентина
Италия. Серия А. 20-й тур
29 янв, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Рома
Италия. Серия А. 20-й тур
30 янв, 22:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Верона

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Все про спорт
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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Футбол
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
10
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
11
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
Результаты / календарь
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 20:30
Болонья – Специя
 - : -
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 - : -
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 - : -
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 - : -
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 - : -
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 - : -
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 - : -
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 - : -
29.01 22:45
Наполи – Рома
 - : -
30.01 22:45
Удинезе – Верона
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 11
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 9 1 3
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 17 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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