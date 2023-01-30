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Сегодня, 16:20

«Торино» объявил о подписании 21-летнего полузащитника «Вероны» Илича

Руслан Минаев
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Иван Илич.
Фото ФК «Торино»

«Торино» объявил о подписании полузащитника «Вероны» Ивана Илича. Хавбек перешел в состав «быков» на правах аренды до конца сезона с правом обязательного выкупа.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что игрок перейдет в «Марсель» за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Илич провел 12 матчей в серии А, в которых отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего серба в 13 миллионов евро.

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 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
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 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
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 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
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 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
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 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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27.01 20:30
Болонья – Специя
 2 : 0
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 1 : 2
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 2 : 2
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 1 : 2
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 2 : 0
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 2 : 5
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 0 : 2
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 1 : 1
29.01 22:45
Наполи – Рома
 2 : 1
30.01 22:45
Удинезе – Верона
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Виктор Осимхен

Наполи

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Адемола Лукман

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 18 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

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