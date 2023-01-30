«Торино» объявил о подписании 21-летнего полузащитника «Вероны» Илича

«Торино» объявил о подписании полузащитника «Вероны» Ивана Илича. Хавбек перешел в состав «быков» на правах аренды до конца сезона с правом обязательного выкупа.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что игрок перейдет в «Марсель» за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Илич провел 12 матчей в серии А, в которых отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего серба в 13 миллионов евро.