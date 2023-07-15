Миранчук пропустил тренировку «Аталанты» из-за болей в пояснице
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в субботу, 15 июля, пропустил тренировку команды.
Как сообщается на сайте клуба, 27-летний футболист не смог принять участие в дневном занятии из-за болей в пояснице.
Сборы «Аталанты» проходят в Клузоне с 14 по 22 июля. За это время бергамаски проведут два тренировочных матча с местными любительскими командами и поединок со швейцарским «Локарно».
Миранчук в прошедшем сезоне на правах аренды сыграл за «Торино» 31 матч, забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Действующий контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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|Интер
|0
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4
|Милан
|0
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|0
|0
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5
|Аталанта
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|0
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6
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|0
|0
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|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
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|0
|0
|0-0
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19
|Дженоа
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|0
|0-0
|0
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20
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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