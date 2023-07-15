Гарсия: «Осимхен хочет остаться в «Наполи», он счастлив здесь»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия ответил на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим Виктором Осимхеном.

«Я могу заверить вас, что он хочет остаться в «Наполи», он счастлив здесь и по-прежнему хочет делать великие дела», — цитирует журналист Альфредо Педулла Гарсию.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний нигериец провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.