Гарсия: «Осимхен хочет остаться в «Наполи», он счастлив здесь»
Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия ответил на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим Виктором Осимхеном.
«Я могу заверить вас, что он хочет остаться в «Наполи», он счастлив здесь и по-прежнему хочет делать великие дела», — цитирует журналист Альфредо Педулла Гарсию.
Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 24-летний нигериец провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.
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3
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|0
|0
|0
|0
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|0
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4
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Ювентус
|0
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|0
|0
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8
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|0
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9
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10
|Торино
|0
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|0
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|0-0
|0
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11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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