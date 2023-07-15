Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 22:56

Гарсия: «Осимхен хочет остаться в «Наполи», он счастлив здесь»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия ответил на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим Виктором Осимхеном.

«Я могу заверить вас, что он хочет остаться в «Наполи», он счастлив здесь и по-прежнему хочет делать великие дела», — цитирует журналист Альфредо Педулла Гарсию.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний нигериец провел 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 5 голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром серии А.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
Руди Гарсия
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Теннисистка Корнеева потерпела поражение в полуфинале юниорского Уимблдона
Сколько заработали на Уимблдоне Медведев, Рублев и другие российские теннисисты
Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак
Костомаров опубликовал первое после выписки фото с семьей
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» предложил «Наполи» 95 миллионов евро за Кварацхелию

Миранчук пропустил тренировку «Аталанты» из-за болей в пояснице
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
2
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
3
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
4
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
5
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
17
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
19
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
20
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 - : -
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 - : -
19.08 21:45
Интер – Монца
 - : -
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 - : -
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 - : -
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 - : -
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости