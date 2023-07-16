«Борнмут» пытается перехватить у «Лацио» защитника АЗ Керкеза

«Борнмут» рассчитывает подписать контракт с защитником АЗ Милошем Керкезом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, 19-летний венгр согласовал условия личного контракта с английским клубом. Ранее он давал согласие на переход в «Лацио».

Отмечается, что теперь все зависит от суммы сделки. АЗ хочет выручить от продажи игрока 15-20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Керкез провел 52 матча, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.