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Сегодня, 13:34

«Борнмут» пытается перехватить у «Лацио» защитника АЗ Керкеза

Руслан Минаев
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«Борнмут» рассчитывает подписать контракт с защитником АЗ Милошем Керкезом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, 19-летний венгр согласовал условия личного контракта с английским клубом. Ранее он давал согласие на переход в «Лацио».

Отмечается, что теперь все зависит от суммы сделки. АЗ хочет выручить от продажи игрока 15-20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Керкез провел 52 матча, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
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