Каррера назвал возможный переход Алексея Миранчука в «Торино» лучшим вариантом

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что возможный переход Алексея Миранчука в «Торино» пойдет на пользу полузащитнику. Ранее спортивный директор итальянского клуба Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что российский футболист перейдет в «Торино» на правах аренды с правом выкупа.

«Торино» — отличный шанс для Миранчука, это лучший вариант из возможных. Стиль этой команды ему подходит, там он сможет демонстрировать свои лучшие качества. Самое главное, чтобы он почаще выходил на поле. Не сказать, что для него это шаг назад, это просто еще одна попытка. Буду надеяться, что удачная. На мой взгляд, он еще не достиг своего максимума — у него есть потенциал для роста, просто нужны подходящие условия. Думаю, там он сможет полностью раскрыться", — цитирует «РБ Спорт» Карреру.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.