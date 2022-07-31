«Рома» интересуется защитником Тангангой из «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга интересен «Роме», сообщает итальянское издание IITempo.

По данным источника, главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет укрепить свою центральную линию обороны 23-летним игроком, с которым работал в стане «шпор».

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет арендовать Тангангу с правом выкупа.

Танганга — воспитанник «Тоттенхэма». В прошлом сезоне футболист принял участие в 19 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 12 миллионов евро.