«Аталанта» готова продать Муриэля за 15 миллионов евро

«Аталанта» в это трансферное окно может расстаться с нападающим Луисом Муриэлем. Клуб из Бергамо готов продаться форвада за 15 миллионов евро, сообщает Tuttosport.

Основным претендентом на 31-летнего колумбийца называется «Ювентус».

В сезоне-2021/22 Муриэль забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Контракт форварда с бергамасками рассчитан до 2023 года.

Ранее колумбиец выступал за такие клубы, как «Сампдория», «Удинезе», «Севилья» и «Фиорентина».