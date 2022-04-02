Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:36

Капелло сожалеет, что сборная России не сыграла в стыковых матчах ЧМ-2022

Читать «СЭ» в
Фабио Капелло.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью «СЭ» прокомментировал исключение сборной России из стыковых матчей чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Безусловно, самый главный и самый грустный итог для меня как итальянца — поражение нашей сборной от Македонии. Безумно жаль, что мы второй раз подряд не сыграем на чемпионате мира. Это большое разочарование для всех нас. Что касается сборной России, то мне жаль, что ее игроки и тренерский штаб по независящим от них причинам не получили возможности сыграть в стыковых матчах. Бесполезно рассуждать в сослагательном наклонении о том, смогла бы ваша команда выйти на чемпионат мира или нет по итогам этих матчей, но я понимаю, что всем ее представителям должно быть обидно за то, что они не получили шанса побороться за путевку на турнир», — сказал Капелло «СЭ».

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

ЧМ-2022 по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022-го.

Фабио Капелло. «Жаль, что сборная России не получила возможности сыграть в стыках». Капелло — об Италии, России, Гвардиоле и Миранчуке

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Фабио Капелло
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Арсенал» удержал ничью в матче с «Ахматом», несмотря на удаление Чаушича в конце первого тайма
Селихов и Умяров пропустят матч против «Локомотива» из-за повреждений
«Крылья Советов» — «Уфа»: видеообзор матча и видео голов
Хачатурянц оценил возможность переноса дерби «Локомотив» — «Спартак»
Поперечная мышца живота: упражнения для эффективной и безопасной тренировки
Материалы сюжета: ЧМ-2022: жеребьевка финального турнира в Катаре — состав групп
«Его сложный характер лишь усугублен чрезмерным употреблением алкоголя». В Польше раскритиковали Романцева
«Жаль, что сборная России не получила возможности сыграть в стыках». Капелло — об Италии, России, Гвардиоле и Миранчуке
Больно было не видеть Россию на жеребьевке ЧМ-2022. Авторская колонка посла ФИФА Виктории Лопыревой
Новой жертвой культуры отмены стал Забивака. ФИФА вырезала из своего ролика талисман ЧМ-2018
На ЧМ-1998 матч Ирана и США стал символом разрядки, но игра в Катаре-2022 может продолжить политическое противостояние
Скалони: «Надеюсь, ЧМ-2022 закончится со сборной Аргентины в финале»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Италии сообщили, что «Наполи» заплатит за Кварацхелию 10 миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 16:00
Специя – Венеция
 1 : 0
2.04 19:00
Лацио – Сассуоло
 - : -
2.04 21:45
Салернитана – Торино
 - : -
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 - : -
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 21:45
Ювентус – Интер
 - : -
4.04 19:30
Верона – Дженоа
 - : -
4.04 21:45
Милан – Болонья
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости