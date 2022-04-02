Капелло сожалеет, что сборная России не сыграла в стыковых матчах ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в интервью «СЭ» прокомментировал исключение сборной России из стыковых матчей чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Безусловно, самый главный и самый грустный итог для меня как итальянца — поражение нашей сборной от Македонии. Безумно жаль, что мы второй раз подряд не сыграем на чемпионате мира. Это большое разочарование для всех нас. Что касается сборной России, то мне жаль, что ее игроки и тренерский штаб по независящим от них причинам не получили возможности сыграть в стыковых матчах. Бесполезно рассуждать в сослагательном наклонении о том, смогла бы ваша команда выйти на чемпионат мира или нет по итогам этих матчей, но я понимаю, что всем ее представителям должно быть обидно за то, что они не получили шанса побороться за путевку на турнир», — сказал Капелло «СЭ».

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

ЧМ-2022 по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022-го.