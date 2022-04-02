«Аталанта» сыграет с «Наполи», «Ювентус» — с «Интером» в 31-м туре чемпионата Италии

30-й тур чемпионата Италии по футболу.

Суббота, 2 апреля

Воскресенье, 3 апреля

Понедельник, 4 апреля

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Турнирная таблица серии А — здесь