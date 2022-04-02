В Италии сообщили, что «Наполи» заплатит за Кварацхелию 10 миллионов евро

«Наполи» заплатит за Хвичу Кварацхелию 10 миллионов евро

«Наполи» намерен приобрести полузащитника «Динамо» из Батуми Хвичу Кварацхелию. Итальянский клуб готов заплатить за 21-летнего грузина 10 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

31 марта спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом.

Этот сезон Кварацхелия начинал в «Рубине». Казанский клуб расторг с ним контракт.

В сезоне-2021/22 21-летний грузинский полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач.