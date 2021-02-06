Шалимов заявил, что дебют Кокорина за «Фиорентину» не оставил у него впечатлений

Бывший футболист «Интера» и «Наполи» Игорь Шалимов прокомментировал дебют Александра Кокорина за «Фиорентину».

«На самом деле впечатлений никаких. «Фиорентина» в таком положении, что, скорее всего, не будет такого, что Кокорин выйдет на поле на позитиве при положительном счете. Я ничего не увидел. Ему нужно восстанавливаться. Сегодня его бросили в топку. Важно, чтобы по этой игре журналисты не делали выводы, что он никакой. Скорее всего, он попадет под критику прессы. Мое мнение — он совсем не готов физически. Ему дали поиграть, он раза три коснулся мяча. Думаю, Кокорину месяц нужен, чтобы привести себя в порядок», — приводит «Матч ТВ» слова Шалимова.

Кокорин вышел на поле на 74-й минуте матча 21-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:2) и не отличился результативными действиями.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января. Контракт 29-летнего россиянина с итальянским клубом рассчитан на три с половиной года. Форвард выступает за «Фиорентину» под номером «91».