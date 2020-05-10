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Ибрагимович в понедельник прилетит в Италию. Его ждет 14-дневный карантин

04:07
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в понедельник вернется в Италию, сообщает La Gazzetta dello Sport. 38-летний форвард на время паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса улетал в Швецию, где тренировался с «Хаммарбю».

После возвращения в Италию, швед должен будет пройти двухнедельный карантин, после чего сможет принимать участие в тренировках «Милана».

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 9 на 10 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 084 972 человека. Умерших — 279 484, выздоровевших — 1 426 982.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 9 мая всего зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.

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