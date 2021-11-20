Форвард «Наполи» Политано сдал положительный тест на коронавирус за 5 дней до матча со «Спартаком»
Нападающий «Наполи» Маттео Политано сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
28-летний итальянец, который прошел полную вакцинацию от коронавируса, сейчас находится на самоизоляции, болезнь протекает бессимптомно.
La SSCN comunica che il calciatore Matteo Politano ? risultato positivo a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 20, 2021
Il calciatore, regolarmente vaccinato con doppia dose, ? asintomatico e in isolamento domiciliare. pic.twitter.com/93Yo5KIC6v
В сезоне-2021/22 Политано провел 16 матчей за «Наполи», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи.
Отметим, что через 5 дней, 24 ноября «Наполи» прилетит в Москву, чтобы сыграть против «Спартака» в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Европы. Начало встречи запланировано на 18.30 (мск).
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