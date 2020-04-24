Estadio Deportivo: Жоау Мариу входит в сферу интересов «Бетиса»

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, который выступает на правах аренды за «Локомотив», попал в сферу интересов «Бетиса», утверждает Estadio Deportivo.

Испанский клуб внимательно следит за 27-летним португальцем, но их смущают запросы футболиста. Он хочет зарабатывать 3,5 миллиона евро за сезон.

Контракт Жоау Мариу с «Интером» рассчитан до лета 2022 года. Однако миланский клуб намерен расстаться с футболистом.

В нынешнем сезоне хавбек провел за «Локо» в общей сложности 15 матчей, в которыйх забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.