Даниэль Мальдини может уйти в аренду в «Эмполи»

Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини этим летом может стать игроком «Эмполи», сообщает в соцсетях Николо Скира.

По данным источника, клуб может арендовать форварда с правом выкупа. У «Милана» при этом останется право приоритетного выкупа итальянца.

21-летний Мальдини является воспитанником миланского клуба. В прошлом сезоне футболист играл в аренде в «Специи», где в 20 матчах забил 3 гола. Трансферная стоимость игрока — 3 миллиона евро.