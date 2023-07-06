Даниэль Мальдини может уйти в аренду в «Эмполи»
Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини этим летом может стать игроком «Эмполи», сообщает в соцсетях Николо Скира.
По данным источника, клуб может арендовать форварда с правом выкупа. У «Милана» при этом останется право приоритетного выкупа итальянца.
21-летний Мальдини является воспитанником миланского клуба. В прошлом сезоне футболист играл в аренде в «Специи», где в 20 матчах забил 3 гола. Трансферная стоимость игрока — 3 миллиона евро.
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4
|Милан
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5
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6
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9
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10
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11
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13
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
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Удинезе – Ювентус
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