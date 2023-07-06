«Милан» и «Монца» учредили трофей имени Сильвио Берлускони
«Милан» и «Монца» учредили трофей имени Сильвио Берлускони. 8 августа состоится товарищеский матч между клубами, в которых функционер был президентом.
12 июня стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.
Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».
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3
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
|- : -
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Удинезе – Ювентус
|- : -
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