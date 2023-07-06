«Милан» и «Монца» учредили трофей имени Сильвио Берлускони

«Милан» и «Монца» учредили трофей имени Сильвио Берлускони. 8 августа состоится товарищеский матч между клубами, в которых функционер был президентом.

12 июня стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».