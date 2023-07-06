«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Андре Онаной
«Манчестер Юнайтед» договорился об условиях контракта с голкипером «Интера» Андре Онаной, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, манкунианцы продолжают переговоры с «Интером». Они сделали второе предложение по камерунскому вратарю — 45 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.
В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
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15
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16
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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Удинезе – Ювентус
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