«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Андре Онаной

«Манчестер Юнайтед» договорился об условиях контракта с голкипером «Интера» Андре Онаной, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, манкунианцы продолжают переговоры с «Интером». Они сделали второе предложение по камерунскому вратарю — 45 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.