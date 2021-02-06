Семин отреагировал на признание Миранчука игроком месяца в «Аталанте»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что полузащитник Алексей Миранчук признан лучшим игроком месяца по версии болельщиков «Аталанты».

«Болельщикам стоит верить. Они всегда рядом со своей командой и очень внимательно следят за футболом. У Алексея был ряд определяющих действий. Наверное, поэтому его и выбрали. Чтобы говорить о чем-то большем, ему нужно стабильно попадать в основной состав. В «Аталанте» очень серьезная конкуренция. Если выдержит ее, то можно будет говорить о каких-то более серьезных достижениях», — сказал Семин «СЭ».

Ранее, 6 февраля, болельщики «Аталанты» признали 25-летнего Миранчука лучшим игроком месяца. В январе российский хавбек провел 6 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

(Владимир Пушкарев)