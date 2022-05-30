Бывший помощник Анчелотти рассказал о совместной работе с тренером в «Реджине»

Бывший помощник главного тренера «Реала» Карло Анчелотти Геннадий Беленький поделился мнением по поводу специалиста, с которым он работал в итальянской «Реджине».

01.06.2022 | Италия — Аргентина

«Работа в «Реджине» — первый опыт работы Карло главным тренером. Он до этого помогал Арриго Сакки в сборной Италии. Первое впечатление — пришел большой игрок. Могу говорить о нем только хорошее. Его человеческие качества идут на первом месте. Стал большим тренером, выиграл все, что можно выиграть на клубном уровне», — цитирует Беленького Metaratings.ru.

Беленький работал в штабе Анчелотти в «Реджине» в качестве тренера-реабилитолога.

28 мая «Реал» под руководством Анчелотти выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0). Единственный гол забил бразилец Винисиус.