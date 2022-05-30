Кьеллини: «Ни о чем не жалею. Я хотел выиграть ЛЧ и Кубок мира, но нужно уметь принимать поражения»

Защитник Джорджо Кьеллини прокомментировал уход из «Ювентуса» и предстоящую последнюю игру за сборную Италии.

«Я ни о чем не жалею. Конечно, я хотел выиграть Лигу чемпионов и Кубок мира, но чему я научился в процессе своего роста, так это культуре поражения, желанию переломить ситуацию после проигрыша. К лучшим воспоминаниям я отношу победу на чемпионате Европы. Затем — дебют в сборной, который всегда прекрасен. У меня была невообразимая карьера. Национальная сборная — это мечта каждого ребенка», — приводит слова Кьеллини сайт Федерации футбола Италии.

В среду, 1 июня, 37-летний футболист проведет последний матч за сборную Италии. Это будет межконтинентальный суперфинал «Финалиссима» против Аргентины на стадионе «Уэмбли» (Лондон). Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что 37-летний итальянец договорился с «Лос-Анджелес Гэлакси» по зарплате и сроку контракта. Защитник покинул «Ювентус» по окончании сезона.