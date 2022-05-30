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Кьеллини: «Ни о чем не жалею. Я хотел выиграть ЛЧ и Кубок мира, но нужно уметь принимать поражения»

Кьеллини прокомментировал предстоящую последнюю игру за сборную Италии
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник Джорджо Кьеллини прокомментировал уход из «Ювентуса» и предстоящую последнюю игру за сборную Италии.

«Я ни о чем не жалею. Конечно, я хотел выиграть Лигу чемпионов и Кубок мира, но чему я научился в процессе своего роста, так это культуре поражения, желанию переломить ситуацию после проигрыша. К лучшим воспоминаниям я отношу победу на чемпионате Европы. Затем — дебют в сборной, который всегда прекрасен. У меня была невообразимая карьера. Национальная сборная — это мечта каждого ребенка», — приводит слова Кьеллини сайт Федерации футбола Италии.

В среду, 1 июня, 37-летний футболист проведет последний матч за сборную Италии. Это будет межконтинентальный суперфинал «Финалиссима» против Аргентины на стадионе «Уэмбли» (Лондон). Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Ранее стало известно, что 37-летний итальянец договорился с «Лос-Анджелес Гэлакси» по зарплате и сроку контракта. Защитник покинул «Ювентус» по окончании сезона.

Источник: https://www.figc.it/it/nazionali/news/una-finalissima-per-salutare-l-azzurro-chiellini-lascio-senza-rimpianti-l-europeo-il-ricordo-pi&#249;-bello/
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
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 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
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Лацио

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Душан Влахович

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Лаутаро Мартинес

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Интер

 21
П
Доменико Берарди

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Хакан Чалханоглу

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Интер

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
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Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

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Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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