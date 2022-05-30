Бывший спортдир «Зенита» Хавьер Рибалта покинул пост управляющего директора «Пармы»

Хавьер Рибалта ушел в отставку с должности управляющего директора итальянской «Пармы», сообщает официальный сайт клуба.

«Парма» может подтвердить, что Хавьер Рибалта, управляющий директор, покинул клуб. Кайл Краузе, президент, хотел бы пожелать Рибалте всего наилучшего в его будущих начинаниях в футболе», — говорится в заявлении на сайте команды.

Напомним, что испанец работал спортивным директором «Зенита» с 31 июля 2018 года по апрель 2021 года. После ухода Рибалта был назначен управляющим директором «Пармы».

Итальянский клуб по итогам сезона серии Б-2021/22 занял 12-е место, набрав 49 очков в 38 матчах.