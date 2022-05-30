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Сегодня, 14:15

Бывший спортдир «Зенита» Хавьер Рибалта покинул пост управляющего директора «Пармы»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Хавьер Рибалта ушел в отставку с должности управляющего директора итальянской «Пармы», сообщает официальный сайт клуба.

«Парма» может подтвердить, что Хавьер Рибалта, управляющий директор, покинул клуб. Кайл Краузе, президент, хотел бы пожелать Рибалте всего наилучшего в его будущих начинаниях в футболе», — говорится в заявлении на сайте команды.

Напомним, что испанец работал спортивным директором «Зенита» с 31 июля 2018 года по апрель 2021 года. После ухода Рибалта был назначен управляющим директором «Пармы».

Итальянский клуб по итогам сезона серии Б-2021/22 занял 12-е место, набрав 49 очков в 38 матчах.

Источник: https://parmacalcio1913.com/2022/05/29/official-statement-on-javier-ribalta/?lang=en
Футбол
ФК Парма
Хавьер Рибалта
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3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
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21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
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21.05 21:45
Лацио – Верона
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21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
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Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

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Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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