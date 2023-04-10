Аурелио Де Лаурентис заявил, что не рассматривает продажу «Наполи»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, что его не интересует сумма, за которую желающие готовы купить клуб.
«Я даже не хочу знать, сколько стоит мой «Наполи». Это семейная игрушка, и я не думаю о её продаже. Я бы даже не знал, что делать после этого», — приводит слова Де Лпурентиса Italian Football TV.
В прошлом году арабский фонд предложил функционеру 2,5 миллиарда евро за клуб.
«Наполи» в ближайшее время может завоевать свой первый чемпионский титул более чем за три десятилетия. Неаполитанская команда набрала 74 балла.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|29
|24
|2
|3
|66-21
|74
|
2
|Лацио
|29
|17
|7
|5
|46-20
|58
|
3
|Рома
|29
|16
|5
|8
|39-26
|53
|
4
|Милан
|29
|15
|7
|7
|48-36
|52
|
5
|Интер
|29
|16
|3
|10
|48-33
|51
|
6
|Аталанта
|29
|14
|6
|9
|47-34
|48
|
7
|Ювентус
|29
|18
|5
|6
|47-24
|44
|
8
|Болонья
|29
|12
|7
|10
|38-36
|43
|
9
|Фиорентина
|29
|11
|8
|10
|34-32
|41
|
10
|Удинезе
|29
|9
|12
|8
|39-36
|39
|
11
|Торино
|29
|10
|8
|11
|30-35
|38
|
12
|Сассуоло
|29
|10
|7
|12
|37-43
|37
|
13
|Монца
|29
|9
|8
|12
|34-41
|35
|
14
|Эмполи
|29
|7
|11
|11
|25-36
|32
|
15
|Салернитана
|29
|6
|11
|12
|33-49
|29
|
16
|Лечче
|29
|6
|9
|14
|25-35
|27
|
17
|Специя
|29
|5
|11
|13
|25-45
|26
|
18
|Верона
|29
|5
|7
|17
|24-43
|22
|
19
|Кремонезе
|29
|2
|10
|17
|26-54
|16
|
20
|Сампдория
|29
|3
|6
|20
|18-50
|15
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.04
|19:30
|
Кремонезе – Эмполи
|- : -
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|15.04
|19:00
|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|16.04
|13:30
|
Лечче – Сампдория
|- : -
|16.04
|16:00
|
Торино – Салернитана
|- : -
|16.04
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|16.04
|21:45
|
Рома – Удинезе
|- : -
|17.04
|21:45
|
Фиорентина – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|27
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|20
|1
|0
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