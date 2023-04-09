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Сегодня, 14:38

Агент Барроу заявил, что футболист с удовольствием приедет в большой российский клуб

Алина Савинова
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Луиджи Соррентино, агент нападающего «Болоньи» Мусы Барроу, заявил, что футболист открыт для предложений из России.

«Муса с удовольствием приедет в большой российский клуб, ему это интересно. Он открыт для предложений. Но никто из России не звонил по его кандидатуре, был только интерес от «Галатасарая», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В текущем сезоне Барроу сыграл 26 матчей в составе «Болоньи», отметился 3 голами и 5 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-barrou-musa-s-udovol-stviem-priedet-v-bol-shoj-rossijskij-klub/
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2
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3
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4
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5
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