Диас может продолжить карьеру в «Милане»

Руководство «Милана» определилось с будущим в команде полузащитника Браима Диаса, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».

По данным журналиста Николы Скиры, миланцы хотят сохранить игрока, поэтому начали переговоры с мадридским клубом. За трансфер «Милан» готов заплатить 16 миллионов евро.