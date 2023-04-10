Диас может продолжить карьеру в «Милане»
Руководство «Милана» определилось с будущим в команде полузащитника Браима Диаса, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
По данным журналиста Николы Скиры, миланцы хотят сохранить игрока, поэтому начали переговоры с мадридским клубом. За трансфер «Милан» готов заплатить 16 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник провел 32 матча во всех турнирах за итальянский клуб, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами. «Милан» арендовал Диаса летом 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2023.
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|14.04
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|- : -
|14.04
|21:45
|
Специя – Лацио
|- : -
|15.04
|16:00
|
Болонья – Милан
|- : -
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|
Наполи – Верона
|- : -
|15.04
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Интер – Монца
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|16.04
|13:30
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|16.04
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|
Торино – Салернитана
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|
Сассуоло – Ювентус
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Рома – Удинезе
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