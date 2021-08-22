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Аллегри: «Роналду сам изъявил желание остаться в запасе»

22:10
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду начал матч 1-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» на скамейке запасных.

«Криштиану Роналду находится в хорошей форме. Перед матчем у нас была беседа и он сам изъявил желание остаться в запасе. Я же просто сказало ему, чтобы он готовился. Во втором тайме он выглядел хорошо», — приводит слова тренера Sky Sport Italia.

17 августа Роналду прокомментировал многочисленные слухи о вероятном уходе из клуба. Он призвал СМИ отказаться от публикации непроверенной информации.

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Иван Шитик все материалы автора

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