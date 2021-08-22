«Ювентус» упустил победу в матче с «Удинезе» из-за ошибки Щенсны, гол Роналду отменен с помощью ВАР

«Удинезе» и «Ювентус» сыграли вничью (2:2) в матче первого тура чемпионата Италии.

К 23-й минуте «Юве» вел 2:0. Отличились Пауло Дибала и Хуан Куадрадо. При этом Криштиану Роналду начал матч на скамейке запасных.

Роберто Перейра на 51-й минуте отыграл один мяч с пенальти. Роналду появился на поле на 60-й минуте. После этого хозяевам удалось сравнять результат. Ошибся голкипер «Юве» Войчех Щенсны, который подарил мяч соперникам, и Жерар Деулофеу отправил мяч в ворота.

До матча появилась информация, что Роналду хочет покинуть «Ювентус». Вице-президент «Юве» Павел Недвед заявил, что это неправда. Португалец забил в концовке игры, но гол был отменен из-за офсайда с помощью ВАР.

В параллельной игре «Болонья» победила «Салернитану» (3:2).

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

«Удинезе» — «Ювентус» — 2:2 (0:2)

Голы: Дибала, 3 (0:1). Куадрадо, 23 (0:2). Перейра, 51 — с пенальти (1:2). Деулофеу, 83 (2:2).

«Удинезе»: Сильвестри, Найтинк, Самир (Зегелар, 90), Бекао, Удогие (Стрюгер Ларсен, 57), Молина, Арслан (Яяло, 80), Перейра, Макенго (Деулофеу, 57), Уоллас, Пуссетто (Окака Чука, 81).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, де Лигт, Рэмси (Кьеллини, 60), Бентанкур (Локателли, 90), Куадрадо (Кьеза, 74), Мората (Криштиану Роналду, 60), Дибала, Бернардески (Кулушевски, 60).

Предупреждения: Щенсны, 50. Уоллас, 76. Кулушевски, 88. Криштиану Роналду, 90+5.

Судья: Пеццуто.

22 августа. Удине. Стадион «Дачия Арена».

«Болонья» — «Салернитана» — 3:2 (0:0)

Голы: Бонаццоли, 52 — с пенальти (0:1). Де Сильвестри, 59 (1:1). Мам.Кулибали, 70 (1:2). Арнаутович, 75 (2:2). Де Сильвестри, 77 (3:2).

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Бонифаци, Хики (Сансоне, 56), Медель, Сориано, Схаутен, Домингес (Сванберг, 86), Арнаутович (ван Хоэйдонк, 86), Орсолини (Сков Ольсен, 85), Барроу (Виньято, 56).

«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер, Ярошиньски (Шиавоне, 82), Руджери, Капецци (Оби, 83), Л.Кулибали (Богдан, 76), Мам.Кулибали, Кешрида (Зортеа, 76), Джурич (Сими, 64), Бонаццоли.

Предупреждения: Страндберг, 33. Сориано, 41. Схаутен, 55. Ярошиньски, 79. Бонифаци, 87. Сансоне, 90+1.

Удаления: Страндберг, 34. Сориано, 50. Схаутен, 88.

Судья: Рапуано.

22 августа. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».