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Сегодня, 23:11

Алексей Миранчук прибыл в Турин для подписания контракта с «Торино»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Сайт Джанлуки Ди Марцио

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в Турин для подписания контракта с «Торино», сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Сообщалось, что «Торино» согласовал аренду игрока с правом выкупа за 12 миллионов евро.

3 августа стало известно, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино».

Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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