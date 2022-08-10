Алексей Миранчук прибыл в Турин для подписания контракта с «Торино»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в Турин для подписания контракта с «Торино», сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Сообщалось, что «Торино» согласовал аренду игрока с правом выкупа за 12 миллионов евро.

3 августа стало известно, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино».

Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.