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Сегодня, 09:58

«Фиорентина» планирует сегодня объявить о продлении контракта с Миленковичем

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Фиорентина» договорилась о продлении контракта с защитником Николой Миленковичем, сообщает журналист Николо Скира.

Ожидается, что клуб сегодня выступит с заявлением, в котором официально объявит о подписании нового соглашения с 24-летним сербом, которое будет действовать до конца июня 2027 года. По новому контракту футболист будет получить 3 миллиона евро в год без учета бонусов.

Миленкович выступает за «Фиорентину» с июля 2017 года, его нынешний контракт с клубом действует до конца июня 2023 года. В прошлом сезоне игрок забил 3 гола в 38 матчах за итальянскую команду.

Футбол
ФК Фиорентина
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