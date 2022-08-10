Экс-полузащитник «Краснодара» Вилена перешел в «Салернитану»

Полузащитник «Эспаньола» Тонни Вилена перешел в «Салернитану», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

27-летний голландец будет выступать в «Салернитане» на правах аренды с опцией выкупа по окончании сезона-2022/23. Вилена выбрал 10-й игровой номер.

В прошлом сезоне футболист провел за «Эсспаньол» 17 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Вилена выступал в составе «Краснодара» с 2019 по 2022 год.