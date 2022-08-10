Источник: «Торино» согласовал аренду Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро

«Торино» согласовал с «Аталантой» аренду полузащитника Алексея Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов евро, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По данным источника, завтра, 11 августа, россиянин пройдет медобследование и подпишет контракт с туринцами.

Ранее сообщалось, что после окончания аренды 26-летнему хавбеку предложат контракт до 2026 года.

3 августа стало известно, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход Миранчука в «Торино».

Россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.