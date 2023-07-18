Агент Кокорина: «Если «Фиорентина» будет готова рассматривать предложение по Саше, мы будем это обсуждать»
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем россиянина.
«На сегодня мы в «Фиорентине». У нас еще год контакта. Мы даже не можем вести никаких официальных переговоров ни с кем. Если «Фиорентина» будет готова на переговоры и будет готова рассматривать предложение по Саше, мы будем это обсуждать. Сейчас обсуждать нечего. Он готовится к чемпионату с «Фиорентиной», — сказал Бердышев «СЭ».
Ранее Sport24 сообщил, что Кокорина предлагали аутсайдерам серии А и клубам серии Б, однако все команды отказались от услуг нападающего.
В минувшем сезоне 32-летний форвард выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.
Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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11
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12
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13
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14
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15
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Рома – Салернитана
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Сассуоло – Аталанта
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Лечче – Лацио
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Удинезе – Ювентус
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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