Агент Кокорина: «Если «Фиорентина» будет готова рассматривать предложение по Саше, мы будем это обсуждать»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о будущем россиянина.

«На сегодня мы в «Фиорентине». У нас еще год контакта. Мы даже не можем вести никаких официальных переговоров ни с кем. Если «Фиорентина» будет готова на переговоры и будет готова рассматривать предложение по Саше, мы будем это обсуждать. Сейчас обсуждать нечего. Он готовится к чемпионату с «Фиорентиной», — сказал Бердышев «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что Кокорина предлагали аутсайдерам серии А и клубам серии Б, однако все команды отказались от услуг нападающего.

В минувшем сезоне 32-летний форвард выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.

Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.