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Сегодня, 18:53

«Бавария» объявила о подписании контракта с Ким Мин Джэ

Виктория Кравченко
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Ким Мин Джэ.
Фото ФК «Бавария»

«Бавария» подписала контракт с защитником сборной Южной Кореи Кимом Мин Джэ. 26-летний футболист перешел из «Наполи» и подписал контракт с мюнхенцами до лета 2028 года.

Он будет играть под номером 3. Ранее сообщалось, что трансфер корейца обойдется «Баварии» в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

ФК Бавария
ФК Наполи
Ким Мин Джэ
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