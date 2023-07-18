«Бавария» объявила о подписании контракта с Ким Мин Джэ

«Бавария» подписала контракт с защитником сборной Южной Кореи Кимом Мин Джэ. 26-летний футболист перешел из «Наполи» и подписал контракт с мюнхенцами до лета 2028 года.

Он будет играть под номером 3. Ранее сообщалось, что трансфер корейца обойдется «Баварии» в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.